Новейший ИИ ChatGPT-o1 сделал за час то, на что у инженера NASA ушло 10 месяцев

Ранее Кабасарес работал над этим кодом самостоятельно в течение 10 месяцев вместе с группой авторов.

«Примерно после 6 промтов текущая версия ChatGPT-o1 создала рабочий код для методического раздела моей работы», — отметил Кабасарес.

Напомним, что OpenAI представила модель o1 на прошлой неделе, заявив, что она в разы производительнее GPT-4o.

Так, новинка в 5 раз лучше решает математические задачи и в 6 раз эффективнее пишет код. Ранее энтузиаст Максим Лотт рассказал, что нейросеть ChatGPT-o1 прошел тест IQ-тест Mensa на 120 баллов, что значительно выше показателей большинства людей.