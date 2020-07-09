Новейший истребитель Saab Gripen E/F начали производить за пределами Швеции

Так, производство новейшего воздушного оружия будет протекать на принадлежащем Швеции заводе Saab Aeronáutica Montagens - именно это предприятие стало первым расположенным за пределами родины истребителей. Прямо сейчас на заводе работают около 70 высококвалифицированных специалистов данного профиля.

Стоит отметить, что по словам компании-разработчика Saab Gripen E/F, данный проект по перенесению производства в Бразилию, был развернут в рамках заключенного еще в 2014 году контракта между Бразилией и Швецией. На сегодняшний день было заказано уже 36 единиц новейших истребителей, при этом первый образец, произведенный за пределами шведского завода, уже доставлен в страну для проведения летных испытаний.