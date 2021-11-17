Новейший истребитель Су-75 удивил своими размерами американских экспертов

Наши американские коллеги удивились размерам новейшей разработки госкорпорации Ростех. По их словам, в действительности боевой самолёт выглядит как средний истребитель — имеет длину около 17 метров с размахом крыльев 12 метров.

Для сравнения, тот же С-57 имел 20 и 14 метров длины соответственно.