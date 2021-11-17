Новейший истребитель Су-75 удивил своими размерами американских экспертов

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Новейший истребитель Су-75 удивил своими размерами американских экспертовКак ни странно, это вполне логично
В сети появилась свежая публикация The Drive, в которой журналисты прокомментировали габариты российского истребителя нового поколения Су-75 The Checkmate.
Наши американские коллеги удивились размерам новейшей разработки госкорпорации Ростех. По их словам, в действительности боевой самолёт выглядит как средний истребитель — имеет длину около 17 метров с размахом крыльев 12 метров.
Для сравнения, тот же С-57 имел 20 и 14 метров длины соответственно.
Благодаря значительному внутреннему объёму топлива, его Су-75 способность выполнять более длительные боевые задачи на большие расстояния, оставаясь при этом малозаметным, может стать основным преимуществом.
The Drive
Напомним, что ранее в сети появилась информация об отсутствии потенциальной конкуренции между F-35 Lightning II и Су-57. Причиной тому является нежелание многих стран иметь стратегические отношения с современной Россией.