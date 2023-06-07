Новейший робот-пылесос Honor появился в продаже в России

Представители компании заявили, что модели Robot Cleaner R2 и R2 Plus обещают «обеспечить качественную и эффективную уборку дома». Этого удалось добиться за счёт новых технологий и улучшенных характеристик.

Сообщается, что роботы оснащены лидаром нового поколения, который сканирует помещение со скоростью 1800 оборотов в секунду, позволяя охватывать более 85% площади и определять препятствия на расстоянии до 8 метров.

С помощью специального приложения можно настроить уборку по расписанию, создать виртуальную карту помещения, выбрать область для уборки и отслеживать перемещения устройства в реальном времени.

Аккумулятор ёмкостью 3200 мАч обеспечивает до 100 минут беспрерывной работы, а если заряд аккумулятора заканчивается, робот автоматически вернётся на док-станцию и возобновит работу, как только аккумулятор зарядится до 80%.