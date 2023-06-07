Наука и технологии
20:34, 07 июня 2023
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Новейший робот-пылесос Honor появился в продаже в России

И сразу в двух вариациях

Новое поколение роботов-пылесосов от Honor уже доступно на российском рынке.

Представители компании заявили, что модели Robot Cleaner R2 и R2 Plus обещают «обеспечить качественную и эффективную уборку дома». Этого удалось добиться за счёт новых технологий и улучшенных характеристик.

Сообщается, что роботы оснащены лидаром нового поколения, который сканирует помещение со скоростью 1800 оборотов в секунду, позволяя охватывать более 85% площади и определять препятствия на расстоянии до 8 метров.

С помощью специального приложения можно настроить уборку по расписанию, создать виртуальную карту помещения, выбрать область для уборки и отслеживать перемещения устройства в реальном времени.

Аккумулятор ёмкостью 3200 мАч обеспечивает до 100 минут беспрерывной работы, а если заряд аккумулятора заканчивается, робот автоматически вернётся на док-станцию и возобновит работу, как только аккумулятор зарядится до 80%.

Новейший робот-пылесос Honor появился в продаже в России
Honor

В систему уборки входят боковая и основная щётки для сбора пыли, турбина с максимальной мощностью всасывания 2700 Па и пылесборник с HEPA-фильтром.

Роботы-пылесосы Honor Choice доступны в белом цвете. Robot Cleaner R2 с классической зарядной станцией можно купить по цене 20 999 рублей, а в рамках спецпредложения — со скидкой в 3000 рублей.

Robot Cleaner R2 Plus со станцией самоочистки стоит 26 999 рублей, но за счёт спецпредложения его также можно приобрести дешевле — за 24 499 рублей.

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