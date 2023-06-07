Новейший робот-пылесос Honor появился в продаже в России

Новейший робот-пылесос Honor появился в продаже в РоссииИ сразу в двух вариациях
Новое поколение роботов-пылесосов от Honor уже доступно на российском рынке.
Представители компании заявили, что модели Robot Cleaner R2 и R2 Plus обещают «обеспечить качественную и эффективную уборку дома». Этого удалось добиться за счёт новых технологий и улучшенных характеристик.
Сообщается, что роботы оснащены лидаром нового поколения, который сканирует помещение со скоростью 1800 оборотов в секунду, позволяя охватывать более 85% площади и определять препятствия на расстоянии до 8 метров.
С помощью специального приложения можно настроить уборку по расписанию, создать виртуальную карту помещения, выбрать область для уборки и отслеживать перемещения устройства в реальном времени.
Аккумулятор ёмкостью 3200 мАч обеспечивает до 100 минут беспрерывной работы, а если заряд аккумулятора заканчивается, робот автоматически вернётся на док-станцию и возобновит работу, как только аккумулятор зарядится до 80%.
В систему уборки входят боковая и основная щётки для сбора пыли, турбина с максимальной мощностью всасывания 2700 Па и пылесборник с HEPA-фильтром.
Роботы-пылесосы Honor Choice доступны в белом цвете. Robot Cleaner R2 с классической зарядной станцией можно купить по цене 20 999 рублей, а в рамках спецпредложения — со скидкой в 3000 рублей.
Robot Cleaner R2 Plus со станцией самоочистки стоит 26 999 рублей, но за счёт спецпредложения его также можно приобрести дешевле — за 24 499 рублей.