Наука и технологии
Сегодня 12:30
Новейший российский беспилотник назвали "небоеспособным"
Но при этом все же признали его потенциал
Как стало известно, американские журналисты назвали новейший российский беспилотник “Охотник”, который может помочь преодолеть конструктивные недостатки истребителей Су-57, “небоеспособным”.
Так, по данным издания The Drive, данная модель беспилотных летательных аппаратов может быть использована в качестве так называемых ведомых истребителей. В связи с этим Министерство обороны России крайне заинтересовано в том, чтобы принять “Охотников” на вооружение в самые кратчайшие сроки.
При этом специалисты издания все же сомневаются в стелс-возможностях беспилотника: ”Вполне может также случиться так, что "Охотник" потребует дополнительных доработок, прежде чем стать действительно боеспособной платформой”, - говорится в материале The Drive. Таким образом, американские журналисты хоть и признают потенциал новейшего российского беспилотника, но на данном этапе все же считают его небоеспособным.