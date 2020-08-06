Новейший российский беспилотник назвали "небоеспособным"

Так, по данным издания The Drive, данная модель беспилотных летательных аппаратов может быть использована в качестве так называемых ведомых истребителей. В связи с этим Министерство обороны России крайне заинтересовано в том, чтобы принять “Охотников” на вооружение в самые кратчайшие сроки.

При этом специалисты издания все же сомневаются в стелс-возможностях беспилотника: ”Вполне может также случиться так, что "Охотник" потребует дополнительных доработок, прежде чем стать действительно боеспособной платформой”, - говорится в материале The Drive. Таким образом, американские журналисты хоть и признают потенциал новейшего российского беспилотника, но на данном этапе все же считают его небоеспособным.