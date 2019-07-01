Новейший российский бронетранспортер пересек реку на скорости

БТ-3Ф – бронетранспортер, созданный на базе БМП-3. Масса новой бронемашины составляет порядка 18 тонн, в качестве основного оружия выступает боевой модуль с пулеметом калибра 7,62 мм. Опционально возможно размещение другого модуля – с 12,7-мм пулеметом “Корд”. Управление вооружением производится дистанционно. Двигатель БТ-3Ф – УТД-29 мощностью в 500 л.с., позволяющий ему развивать скорость до 70 км/ч. Кабина боевого транспортного средства оснащена мягкими амортизирующими креслами со специальными креплениями. На представленных кадрах можно заметить, что в БТ-3Ф входит десант численностью в 16 полностью экипированных бойцов, а сама погрузка осуществляется через две дверцы, расположенные в задней части бронемашины. Что интересно, часть надписей внутри бронетранспортера на английском языке, что может говорить нам о том, что это экспортный вариант транспорта.