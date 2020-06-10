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Новейший российский истребитель МиГ-35 оснастят перспективным вооружением
А также своеобразным “голосовым помощником”
Новостное агентство РИА Новости опубликовало свежий материал, в котором говорится о том, что новейший российский истребитель МиГ-35 оснастят перспективным вооружением. Об этом рассказал летчик-испытатель корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов.
При этом Селиванов также отметил, что на МиГ-35 уже было испытано большинство образцов оружия, но при этом, разумеется, имеются и экземпляры, неприменимые на данный момент в полетах. Именно в связи с этим пока что не все оружие прошло испытания в составе комплекса.
”Есть перспективные виды вооружений, которые наш самолет в состоянии применить, но, например, разработчик этого оружия пока не готов начать его практические испытания”, — заявил он.
Также летчик-испытатель рассказал и о том, что истребитель оснастят специальной новейшей экспертной системой. В ее “обязанности”, помимо всего прочего, будет входить и помощь летчику во многих сложных ситуациях, для чего в самолет даже был установлен речевой информатор.