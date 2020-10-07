Новейший российский истребитель Су-57 замечен с ракетами "Изделие 180"

Данная модель управляемых ракет является модификацией более ранней версии под названием “Изделие 170-1” (Р-77-1), пишет в своем блоге на Live Journal пользователь под ником bmpd. По его словам, новинка отличается от предшественника активной радиолокационной системой самонаведения и ”измененной конфигурацией рулей с целью возможности размещения во внутренних отсеках вооружения истребителя”. Также в числе отличий эксперт отметил оснащение “Изделия 180” двухрежимным твердтопливным двигателем, который позволяет боевой машине увеличить дальность стрельбы.

Напомним, что ранее американское издание The Drive опубликовало материал, в котором уверяло читателей в демонстрации российскими истребителями готовности страны внедрить новые ракеты класса “воздух-воздух” в свои самые современные боевые самолеты.