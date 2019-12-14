Новейший российский корабль спустили на воду для финального тестирования

Данные десантные корабли являются первыми водными транспортными средствами подобного класса, которые были разработаны силами российских инженеров после распада СССР. Так, корабль проекта 11711 имеет показатель водоизмещения в 5 тыс тонн, при этом длина корабля составляет 120 метров, а ширина 16,5 метра. Максимальная скорость “”Петра Моргунова” равняется 18 узлам, а грузоподъемность позволяет одновременно перевозить 13 основных боевых танков или 36 боевых машин пехоты. Либо порядка 300 десантников.

Также в рамках ходовых испытаний специалисты завода “Янтарь”, на котором и был собран корабль, займутся проверкой работ всех его систем и агрегатов.