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Новейший российский пассажирский авиалайнер не будет нуждаться во втором пилоте
Но для его полетов надо будет внести изменения в законодательство
Представитель “Гражданских самолетов Сухого” Александр Долотовский рассказал о том, что прямо сейчас в компании прорабатывается вопрос размещения в самолете CR929 одноместной кабины. Правда стоит отметить, что для введения подобного транспортного средства в эксплуатацию понадобится внести определенные изменения в правила полетов авиалайнеров.
Также Долотовский назвал еще одно важное для компании направление разработок — создание надежной системы реализации принципа “пилот-навигатор”. В случае, если производителю все же удастся достичь заметных успехов в данной сфере, то полет целиком и полностью ляжет на плечи автоматики, в то время как пилот займется лишь планированием этого самого полета.
Напомним, что CR929 — это перспективный российско-китайский широкофюзеляжный самолет будущего, в котором могут разместиться от 250 до 300 пассажиров. По планам производителя, первые полеты авиалайнера должны состояться уже в начале 2020-х годов.