Новейший российский пассажирский авиалайнер не будет нуждаться во втором пилоте

Также Долотовский назвал еще одно важное для компании направление разработок — создание надежной системы реализации принципа “пилот-навигатор”. В случае, если производителю все же удастся достичь заметных успехов в данной сфере, то полет целиком и полностью ляжет на плечи автоматики, в то время как пилот займется лишь планированием этого самого полета.

Напомним, что CR929 — это перспективный российско-китайский широкофюзеляжный самолет будущего, в котором могут разместиться от 250 до 300 пассажиров. По планам производителя, первые полеты авиалайнера должны состояться уже в начале 2020-х годов.