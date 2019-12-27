Наука и технологии
Сегодня 15:10
Новейший российский пассажирский самолет Ил-114 совершит первый полет в начале 2020 года
Серийное производство намечено на 2023 год
Глава "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь рассказал о том, что новейшие самолеты Ил-114 и глубоко модернизированная версия Ил-96 впервые взлетят в воздух в рамках планового полета уже в 2020 году.
”2020 год - это год премьер. Поднимется впервые самолет Ил-114, новый самолет, который производят в Ташкенте, и впервые его производство освоено здесь, в России. Первый вылет будет в начале года. Самолет Ил-96-300, это глубоко модернизированный Ил-96, тоже в 2020 году поднимется”, — рассказал Слюсарь в разговоре с журналистами.
Напомним, что тот же Ил-114 был спроектирован еще в восьмидесятые годы прошлого века, причем в Узбекистане уже было выпущено порядка 20 машин. Запуск устройство в серийное производство в России намечено на 2023 год. Судя по имеющимся данным, ежегодно будет выпускаться по 12 единиц техники.