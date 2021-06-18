Новейший российский подводный ракетоносец «Князь Олег» впервые испытали на море

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Новейший российский подводный ракетоносец «Князь Олег» впервые испытали на мореВроде как всё прошло успешно и без заметных проблем
Российские военные инженеры совершили то, о чём сообщалось ранее — они впервые испытали первый серийный атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта «Борей-А» — «Князь Олег».
Корабль успешно завершил тестирование и вернулся на на базу, пишет Военное Обозрение. Данный манёвр занял в общей сложности более двух недель.
Если верить инсайдеру, приближённому к оборонно-промышленному комплексу, на данный момент нет доступной информации о дальнейших планах на подлодку. При этом на предприятии, занимающемся производством корабля, традиционного никак не комментируют информацию как об испытаниях, так и о будущем «Князя Олега».
Напомним, что ранее сообщалось о планах сделать «Князя Олега» частью ВМФ РФ в четвертом квартале 2021 года. Таким образом, уже после октября новейшая подлодка может найти свой новый «дом».