Новейший российский подводный ракетоносец «Князь Олег» впервые испытали на море

Корабль успешно завершил тестирование и вернулся на на базу, пишет Военное Обозрение. Данный манёвр занял в общей сложности более двух недель.

Если верить инсайдеру, приближённому к оборонно-промышленному комплексу, на данный момент нет доступной информации о дальнейших планах на подлодку. При этом на предприятии, занимающемся производством корабля, традиционного никак не комментируют информацию как об испытаниях, так и о будущем «Князя Олега».

Напомним, что ранее сообщалось о планах сделать «Князя Олега» частью ВМФ РФ в четвертом квартале 2021 года. Таким образом, уже после октября новейшая подлодка может найти свой новый «дом».