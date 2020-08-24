Новейший российский танк "Армата" испытали в беспилотном режиме

”Специалисты корпорации ведут работы по созданию роботизированных боевых машин переднего края. В ходе работ в беспилотном режиме тестировался, в том числе, танк Т-14 «Армата»”, - рассказали представители компании.

При этом в “Уралвагонзаводе” также добавили, что сам факт появления тяжелых беспилотных боевых машин - это лишь вопрос самого ближайшего будущего. То есть никто не сомневается, что именно данное направление окажется одним из тех, что задаст вектор развития военной техники данного типа. Напомним, что Т-14 “Армата” на данный момент является единственным в мире танком третьего послевоенного поколения.