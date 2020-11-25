Наука и технологии
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Новейший российский танк для ВДВ прошел первые испытания
В том числе и тестирование боевой мощи
Как стало известно, новейший российский танк для нужд ВДВ под названием "Лотос" завершил приемосдаточные испытания. Следующий этап - его предварительное тестирование.
Новый этап начнется уже до конца 2020 года. По словам представителей компании, орудие уже успешно испытало свою боевую мощь путем первых стрельб. На основе полученных в ходе тестирования данных, военное представительство в ЦНИИТОЧМАШ подписало документ о соответствии опытного образца "Лотоса" конструкторской документации, а также его готовности к предварительным испытаниям.
Авиадесантируемое плавающее орудие "Лотос" прекрасно показало себя в ходе завершившихся приемо-сдаточных испытаний. Боевая машина полностью соответствует требованиям по весогабаритным характеристикам и при этом обладает внушительной скоростью, скорострельностью и дальностью стрельбы. Мы ожидаем, что следующий этап - предварительные испытания - начнутся уже в этом году