Новейший российский танк для ВДВ прошел первые испытания

Новый этап начнется уже до конца 2020 года. По словам представителей компании, орудие уже успешно испытало свою боевую мощь путем первых стрельб. На основе полученных в ходе тестирования данных, военное представительство в ЦНИИТОЧМАШ подписало документ о соответствии опытного образца "Лотоса" конструкторской документации, а также его готовности к предварительным испытаниям.