Новейший российский танк Т-14 "Армата" начнут продавать за рубеж

Так, по его словам, российские производители различного вооружения уже сейчас вполне готовы заниматься продажей зарубежным покупателям системы ПВО С-300 и С-400, а также самые современные отечественные самолеты, вертолеты, легкий истребитель МиГ-35 и самый передовой танк Т-14 “Армата”. При этом, что интересно, данное заявление было сделано в рамках беседы с сербским изданием “Глас явности”.

К слову, информационное агентство Интерфакс заявило, что “Армата” уже получил экспортный паспорт, но продажа боевого транспорта иностранцам начнется лишь тогда, когда компания-разработчик выполнит все свои обязательства перед Министерством обороны Российской Федерации.