Новейший таинственный самолет X-Plane обзавелся подробностями

Назвали новый проект CRANE, а курирует его Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США или сокращенно DARPA. Судя по всему, основным направлением развития нового самолета является замена традиционной механизации для управления полетом на активные системы управления воздушным потоком (AFC), сообщает National Interest.

Что интересно, американские инженеры вполне серьезно настроены использовать активное управление воздушным потоком в период самых ранних этапов проектирования. Учитывая историю линейки X-Plane, вполне логично, что именно ее представитель в конечном итоге может стать первым самолетом, основанным на системе AFC.