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Новейший таинственный самолет X-Plane обзавелся подробностями
Судя по всему, США готовят очередной прорыв
X-Plane - это целая линейка передовых самолетов, разрабатываемых в США. Один из них, например, смог первым в мире преодолеть звуковой барьер еще в середине XX века. И вот, новейший таинственный самолет X-Plane нового поколения обзавелся подробностями, пускай и минимальными.
Назвали новый проект CRANE, а курирует его Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США или сокращенно DARPA. Судя по всему, основным направлением развития нового самолета является замена традиционной механизации для управления полетом на активные системы управления воздушным потоком (AFC), сообщает National Interest.
Что интересно, американские инженеры вполне серьезно настроены использовать активное управление воздушным потоком в период самых ранних этапов проектирования. Учитывая историю линейки X-Plane, вполне логично, что именно ее представитель в конечном итоге может стать первым самолетом, основанным на системе AFC.