Новейший танк "Армата" признали небоеспособным

По имеющимся данным, целый ряд систем вооружения, которыми оснащен танк Т-14 “Армата” нуждается в дальнейшем тестировании и экспериментальной эксплуатации в действующих военных частях. ”Судя по всему, такая доработка может коснуться силовой установки, трансмиссии, прицельного комплекса. Для танкового орудия предстоит разработать новую номенклатуру боеприпасов, включая управляемые, с подрывом на траектории полета”, — пишет газета “Военно-промышленный курьер” по этому поводу.

Также газета сообщает, что вполне вероятен сценарий, при котором серийная закупка “Арматы” может быть скорректирована “в меньшую сторону”, так как испытания машин на платформе ”Армата” еще далеки от завершения и продолжатся вплоть до конца этого года.