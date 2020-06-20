Новейший военный вертолет Sikorsky-Boeing развил рекордную скорость

Сообщается, что зафиксированный показатель является рекордным для SB>1 Defiant, поскольку превышает максимальную скорость, достигнутую ранее вертолетом модели Sikorsky UH-60 Black Hawk. Отметим, что последний способен разгоняться до 194 узлов или же практически до 360 км/ч. В то же время, SB>1 Defiant, который должен сменить вертолеты типа Boeing AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk, как предполагается, будет развивать скорость до 288 узлов или же более 533 км/ч.

Известно, что военный вертолёт SB>1 Defiant весит порядка 14,5 тонны, а его вместительность позволяет транспортировать 18 человек. Что касается крейсерной скорости машины, то она составляет 460 км/ч.