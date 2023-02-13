Новейшую орбитальную станцию России назвали «потенциально вечной»

Подробностями о проекте поделился заместитель генерального Ракетно-космической корпорации «Энергия» и главного конструктора РОС Владимир Кожевников. По его словам, первый модуль будет запущен уже к концу 2027 года.

Далее стоит ожидать отправку ещё четырёх модулей, которые будут выведены на орбиту между 2028 и 2030 годами. Кожевников добавил, что запуск РОС будет определяться результатами концептуального проектирования, которое будет завершено в 2023 году.

Важной особенностью станции должна стать модульность. Она позволит заменять устаревшие модули, что, в свою очередь, сделает РОС «потенциально вечной».

Сообщается, что предварительная стоимость создания российской орбитальной станции уже известна. Об этом рассказал вице-премьера и глава Минпромторга Денис Мантуров.