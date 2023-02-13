Новейшую орбитальную станцию России назвали «потенциально вечной»«Спасибо» стоит сказать её модульности
На сегодняшний день российские инженеры активно работают над собственной орбитальной станцией. Называться она будет «Российская орбитальная станция» (РОС), что логично.
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Подробностями о проекте поделился заместитель генерального Ракетно-космической корпорации «Энергия» и главного конструктора РОС Владимир Кожевников. По его словам, первый модуль будет запущен уже к концу 2027 года.
Далее стоит ожидать отправку ещё четырёх модулей, которые будут выведены на орбиту между 2028 и 2030 годами. Кожевников добавил, что запуск РОС будет определяться результатами концептуального проектирования, которое будет завершено в 2023 году.
Важной особенностью станции должна стать модульность. Она позволит заменять устаревшие модули, что, в свою очередь, сделает РОС «потенциально вечной».
Сообщается, что предварительная стоимость создания российской орбитальной станции уже известна. Об этом рассказал вице-премьера и глава Минпромторга Денис Мантуров.