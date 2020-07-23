Новейшую российскую ракету "Ангара" оснастят водородным двигателем

Так, согласно данным, опубликованным изданием РИА Новости, факт принятия подобного решения подтвердил один из представителей госорганизации — он же и заявил, что компания официально начала работу над вариантом ракеты с водородным двигателем.

Как отмечают журналисты, еще в 2019 году генеральный директор НПО “Энергомаш” Игорь Арбузов заявил о том, что чертежи для водородного ракетного двигателя были окончательно разработаны, а использовать его планируется именно что в “Ангаре-А5В”. Именно таким способом, по словам Арбузова, планируется вывести на низкую околоземную орбиту 37 тонн полезного груза, “загруженного” в “Ангару-А5В”.