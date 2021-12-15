Новейшую версию «совершенного оружия доминирования» США протестировали

Сообщается, что компания Raytheon Missiles & Defense завершила серию испытаний ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности. Речь идёт о версии орудия, получившей название F3R (от Form, Fit и Function Refresh).

По данным наших зарубежных коллег, новинку оснастят «обновлённой секцией наведения», при этом её также оптимизируют для высококлассных воздушных боёв. А они, по мнению журналистов, возникнут, «если Соединённые Штаты и их союзники когда-либо вступят в войну с Китаем».

Ещё одним улучшением свежей версии ракеты стало внедрение ПО System Improvement Program (SIP) 3F.

Согласно имеющимся данным, испытания изделия проводились на авиабазе Эглин во Флориде. Участие в мероприятии принимали представители Военно-воздушных сил (ВВС) США.