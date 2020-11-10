Новейшую видеокарту AMD RX 6800 назвали лучшей для майнинга криптовалюты, чем NVIDIA RTX 3090

Так, если популярный онлайн-калькулятор прибыльности майнинга указывает, что с помощью RTX 3090 можно зарабатывать около 3.37 доллара в день (с учетом затрат на электричество), то по данным интернет-инсайдеров, AMD RX 6800 позволяет майнить по 5 долларов в день — в полтора раза больше. Таким образом, если на видеокарте NVIDIA можно зарабатывать до 100 долларов в месяц, то решение от AMD позволит получать все 150 долларов в месяц.