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Новейшую видеокарту AMD RX 6800 назвали лучшей для майнинга криптовалюты, чем NVIDIA RTX 3090
И даже сравнили, сколько можно заработать в месяц с каждой из карт
В сети появилась информация о том, на что способна новейшая видеокарта AMD RX 6800 в таком необычном сценарии использования, как майнинг. Как оказалось, новинка от “красных” в этом плане в полтора раза лучше, чем RTX 3090 от NVIDIA.
Так, если популярный онлайн-калькулятор прибыльности майнинга указывает, что с помощью RTX 3090 можно зарабатывать около 3.37 доллара в день (с учетом затрат на электричество), то по данным интернет-инсайдеров, AMD RX 6800 позволяет майнить по 5 долларов в день — в полтора раза больше. Таким образом, если на видеокарте NVIDIA можно зарабатывать до 100 долларов в месяц, то решение от AMD позволит получать все 150 долларов в месяц.
Покупка видеоадаптера AMD становится еще более выгодной, если вспомнить, что RX 6800 стоит всего лишь 579 долларов, в то время как RTX 3090 сама NVIDIA оценила в 1,499 долларов.