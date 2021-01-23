Новейшую Windows 10X удалось запустить на старом смартфоне

Установить Windows 10X на Nokia Lumia 950XL удалось разработчику Гюставу Монсе. По его словам, предварительная сборка операционной системы хорошо показала себя в масштабировании под разные размеры экрана. Напомним, что Lumia 950 XL был разработан в 2015 году. Устройство получило 5,7-дюймовый дисплей, в нижней части которого разместилась панель задач Windows 10X.