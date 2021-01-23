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Новейшую Windows 10X удалось запустить на старом смартфоне
Ее установили на Nokia Lumia 950XL
Оказалось, что новейшая операционная система Microsoft Windows 10X работает не только на ноутбуках, но и на смартфонах. Что интересно, ее удалось запустить даже на старом Nokia Lumia 950XL.
Установить Windows 10X на Nokia Lumia 950XL удалось разработчику Гюставу Монсе. По его словам, предварительная сборка операционной системы хорошо показала себя в масштабировании под разные размеры экрана. Напомним, что Lumia 950 XL был разработан в 2015 году. Устройство получило 5,7-дюймовый дисплей, в нижней части которого разместилась панель задач Windows 10X.
Энтузиаст отмечает, что Windows 10X нуждается в доработке, хотя уже сейчас хорошо себя проявила в ситуации с меньшим форм-фактором. Предполагается, что корпорация Microsoft выпустит новейшую ОС Windows 10X уже весной текущего года.