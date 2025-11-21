Новенькие AMD Ryzen AI 9 465 и AI 7 450 засветились в тестах

Ryzen AI 9 465 получил 10 ядер и 20 потоков, а также встроенную графику Radeon 880M. Младшая модель Ryzen AI 7 450 оснащена 8 ядрами и 16 потоками с графикой Radeon 860M.

По ключевым параметрам оба чипа соответствуют моделям серии Ryzen AI 300, что указывает на их эволюционный характер.