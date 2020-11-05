Новенький Xbox Series X разобрали на видео

Это стало возможным благодаря YouTube-блогеру из Испании Detonando Gueek. В своем ролике, который длится около 11 минут, автор не только снял заднюю крышку флагманской консоли Microsoft, но и вынул некоторые ее детали. Также стоит отметить, что наибольшего внимания блогера удостоился огромный кулер с выгравированным Мастером Чифом - своеобразным маскотом Xbox со времен самой первой консоли. Крепится кулер на больших болтах, но при этом достаточно легко вынимается из консоли.

Напомним, что официальный релиз новейшей консоли Microsoft состоится совсем скоро - 10 ноября 2020 года. К покупке будет доступно две версии устройства: более мощный Xbox Series X с дисководом за 45,590 рублей и менее производительный Xbox Series S без дисковода за 26,990 рублей.