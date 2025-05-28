Новгородские учёные нашли источник микропластика в почве

Учёные Новгородского государственного университета обнаружили, что некоторые виды удобрений могут оставлять в почве микропластик, который разлагается сотни лет. В пресс-службе Минобрнауки рассказали, что исследование проводилось в рамках мегагранта, посвящённого изучению микропластика и его влияния на человека и окружающую среду. Выяснилось, что в состав удобрений с медленным высвобождением питательных веществ (SRF) входят полимерные оболочки, которые регулируют процесс поступления веществ в почву, но при этом сами становятся источником микропластика.

С помощью инфракрасной спектроскопии и рентгеновской дифракции исследователи определили, что эти оболочки сделаны из устойчивых к разложению материалов, таких как полиэтилен и полиакриламиды. Накопление частиц микропластика диаметром менее 0,5 мм вредит почвенной биоте, растениям, а также проникает в пищевые цепочки. Более того, микропластик может накапливать на своей поверхности токсичные ионы тяжёлых металлов, например, кадмия и свинца, что усугубляет его вред. Эти вещества попадают в почву через аэрозоли, коррозию и стирание автопокрышек.

Учёные предлагают заменить используемые сегодня полимеры на биоразлагаемые материалы, такие как крахмал или целлюлоза, а также использовать нанотехнологии. Специальные мембраны или пористые покрытия с наночастицами могли бы снизить вредное воздействие удобрений и сделать их более безопасными для окружающей среды.