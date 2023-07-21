Новгородский учёный создал прибор для определения стресса по элетрозаряду на коже

Учёные из Новгородского государственного университета представили новый датчик, который может измерять уровень стресса по электрической активности кожи. Этот датчик можно использовать в смарт-часах, фитнес-браслетах и системах контроля за работниками, выполняющими опасные задания. Он отличается от существующих датчиков, так как не вызывает раздражения кожи при длительном использовании.

Разработанный датчик основан на методе Тарханова, который не требует внешнего источника тока в электрической цепи. Вместо этого используется чувствительный гальванометр для фиксации потенциалов. Такой подход позволяет делать непрерывные и длительные измерения кожно-гальванической реакции без дискомфорта для пользователя.

Датчик разработан инженером Павлом Шадурским из лаборатории нейротехнологий НовГУ. Он прост и удобен в использовании, что позволяет любому человеку без особой подготовки пользоваться им. Проект получил поддержку университетской лаборатории нейротехнологий и использует компоненты российского и китайского производства, которые доступны для свободной продажи.