Новгородских медиков будут обучать в VR-лабораториях

Учёные Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого разработали инновационную виртуальную лабораторию «Микробиолаб-VR», которая помогает будущим медикам осваивать навыки работы в лаборатории без затрат на реальное оборудование. По словам разработчика программы Олега Мощина, идея пришла ему, когда он сам начинал изучать бактериологический посев. Он отметил, что содержание настоящей лаборатории требует значительных финансовых затрат, а «Микробиолаб-VR» позволяет решить эту проблему и ускоряет процесс обучения.

Виртуальная лаборатория даёт возможность студентам выполнять сложные процедуры, такие как бактериальный посев по методу Грама, с использованием виртуальных чашек Петри, колб и пробирок. Также, как и в реальной жизни, пользователи работают с натуральными моделями реагентов и наблюдают за бактериями через виртуальный микроскоп. В процессе обучения игра предоставляет интерактивные подсказки, что помогает освоить техники посева и другие операции. Программа также включает аналитический модуль, который оценивает результаты каждого пользователя.

«Микробиолаб-VR» уже готова для использования и будет внедрена на кафедре микробиологии, иммунологии и инфекционных болезней медицинского института НовГУ. Это решение не имеет аналогов на рынке и будет полезно не только образовательным учреждениям, но и медицинским организациям. В дальнейшем разработчики планируют вывести программу на рынок и начать работу над новыми VR-тренажёрами для медиков. Финансирование проекта стало возможным благодаря гранту «Студенческий стартап» Фонда содействия инновациям.