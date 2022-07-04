Новинка от Amazfit раскрыла внешний вид фитнес-браслета Mi Band 7 Pro

Всё дело в том, что интернет-инсайдеры слили в Сеть рендеры грядущих Amazfit Band 7. И они подозрительно похожи на появившиеся недавно фото новых Mi Band. Исходя из написанного выше, можно сделать, это они и есть.

Вместе с тем, источники рассказали о «внутренностях» браслета. Он получит 4,7-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 194 x 368 пикселей.