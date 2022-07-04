Новинка от Amazfit раскрыла внешний вид фитнес-браслета Mi Band 7 Pro

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Новинка от Amazfit раскрыла внешний вид фитнес-браслета Mi Band 7 ProА возможно и часть характеристик
Amazfit известна своими «умными» часами и тесным сотрудничеством с Xiaomi. И именно благодаря этому свежая утечка пролила свет не только на новый браслет компании, но и на то, как будет выглядеть долгожданный Mi Band 7 Pro.
Всё дело в том, что интернет-инсайдеры слили в Сеть рендеры грядущих Amazfit Band 7. И они подозрительно похожи на появившиеся недавно фото новых Mi Band. Исходя из написанного выше, можно сделать, это они и есть.
Вместе с тем, источники рассказали о «внутренностях» браслета. Он получит 4,7-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 194 x 368 пикселей.
Пиковая яркость экрана составит 500 нит, а из интересных функций можно отметить измерение пульса в режиме 24/7 и постоянный мониторинг стресса.
Также Amazfit Band 7 приписывают более 100 спортивных режимов, до 18 дней автономности и ценник в 50 долларов. Вероятнее всего, всё, кроме цены, будет справедливо и для Mi Band 7 Pro.