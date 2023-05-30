Новинка Razer лишена распространённого недостатка беспроводных наушников

Отличительной особенностью новинки стал радиочастотный адаптер на 2,4 ГГц для улучшения качества звука в играх на ПК.

Адаптер подключается к порту USB-C компьютера или консоли, снижая задержку до 40 мс. Для сравнения, в режима Gaming Mode на базе Bluetooth устройство может похвастаться лишь 60 мс задержкой.

Наушники оснащены сертифицированным THX-звуком, настраиваемым активным шумоподавлением и Chroma RGB-подсветкой.

Время работы от аккумулятора зависит от подключения и использования. При отключённых ANC и подсветке они обеспечивают до 6,5 часов прослушивания по Bluetooth и ещё 24 часа от кейса с поддержкой беспроводной зарядки.

При включённых ANC и подсветке, время работы снижается до 3,5 часов, а при использовании донгла — до 3-4 часов.

Hammerhead Pro HyperSpeed можно приобрести за $200.