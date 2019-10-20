Наука и технологии
Сегодня 17:21
Новое американское оружие установило рекорд дальности стрельбы
Да и в целом призвано “прокачать” бронетехнику
В рамках выставки Association of the United States Army была представлена новая пушка, созданная для различного рода бронетехники нового поколения.
Свежая разработка получила название XM913 Bushmaster, а ее проектированием и производством занимается американская компания Northrop Grumman. По словам представителя Northrop Grumman, пушка оснащена калибром 50 мм, что в два раза больше, чем у предшественника, а также имеет более дальний радиус действия.
Так, по словам американского разработчика, если прошлое поколение в лице пушки M242 может вести стрельбу на расстоянии 2 км, то XM913 способна достигнуть цели на расстоянии уже в 4 км. Также новинка способна оснастить бронетехнику самыми современными опциями, такими как автоматическое наведения на цель и улучшенные возможности по управлению огнем.
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