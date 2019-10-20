Новое американское оружие установило рекорд дальности стрельбы

Так, по словам американского разработчика, если прошлое поколение в лице пушки M242 может вести стрельбу на расстоянии 2 км, то XM913 способна достигнуть цели на расстоянии уже в 4 км. Также новинка способна оснастить бронетехнику самыми современными опциями, такими как автоматическое наведения на цель и улучшенные возможности по управлению огнем.