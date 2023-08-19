Новое исследование опровергло пользу для глаз очков и линз, блокирующих синий свет

Специалисты изучили и обобщили результаты 17 хорошо приработанных исследований на эту тему. В зависимости от масштабности, в исследованиях участвовали от пяти до 156 человек, а продолжительность варьировалась от одного дня до пяти недель.

В итоге учёные не обнаружили предполагаемого эффекта от использования блокирующих синий свет очков и линз. Фактически они не влияли на зрительную усталость участников или качество сна. Влияние на сетчатку не учитывалось в обобщённых исследованиях, поэтому польза или бесполезность «компьютерных» очков и линз в этом отношении всё ещё не доказана.

«Результаты нашего обзора, основанные на наилучших доступных доказательствах, показывают, что эффективность линз неубедительна и неопределённа. Наши выводы не поддерживают назначение линз с фильтром синего света для населения в целом», — объяснили авторы.