Новое исследование выяснило, помогает ли Оземпик сжигать жир или просто блокирует аппетит

Исследователи обнаружили, что терапия GLP-1 (глюкагоноподобным пептидом-1) способствует более активному сжиганию висцерального жира, что подтверждает, что потеря веса не связана только с уменьшением потребления калорий.

В ходе исследования с участием 30 пациентов, страдающих ожирением и обструктивным апноэ сна, было выявлено, что у тех, кто принимал препарат лираглутид (длительное время используемый для лечения диабета 2 типа и ожирения), метаболизм жировых отложений значительно улучшился.

Это открытие дает более глубокое понимание механизмов работы препаратов GLP-1 и их роли в сжигании жира, а не только в подавлении аппетита.