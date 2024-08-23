Новое исследование выяснило, помогает ли Оземпик сжигать жир или просто блокирует аппетит

Опубликовано 23 августа 2024, 08:05
1 мин.
Новое исследование выяснило, помогает ли Оземпик сжигать жир или просто блокирует аппетитУ нас для вас хорошие новости
Новое исследование, проведенное учеными из Ирландии, показало, что популярные препараты для похудения, такие как Оземпик и Вегови, могут не только уменьшать аппетит, но и увеличивать способность организма сжигать жир.
Исследователи обнаружили, что терапия GLP-1 (глюкагоноподобным пептидом-1) способствует более активному сжиганию висцерального жира, что подтверждает, что потеря веса не связана только с уменьшением потребления калорий.
В ходе исследования с участием 30 пациентов, страдающих ожирением и обструктивным апноэ сна, было выявлено, что у тех, кто принимал препарат лираглутид (длительное время используемый для лечения диабета 2 типа и ожирения), метаболизм жировых отложений значительно улучшился.
Это открытие дает более глубокое понимание механизмов работы препаратов GLP-1 и их роли в сжигании жира, а не только в подавлении аппетита.