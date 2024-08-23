Наука и технологии
Опубликовано 23 августа 2024, 08:05
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Новое исследование выяснило, помогает ли Оземпик сжигать жир или просто блокирует аппетит

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Новое исследование, проведенное учеными из Ирландии, показало, что популярные препараты для похудения, такие как Оземпик и Вегови, могут не только уменьшать аппетит, но и увеличивать способность организма сжигать жир.
Новое исследование выяснило, помогает ли Оземпик сжигать жир или просто блокирует аппетит
© Gizmodo

Исследователи обнаружили, что терапия GLP-1 (глюкагоноподобным пептидом-1) способствует более активному сжиганию висцерального жира, что подтверждает, что потеря веса не связана только с уменьшением потребления калорий.

В ходе исследования с участием 30 пациентов, страдающих ожирением и обструктивным апноэ сна, было выявлено, что у тех, кто принимал препарат лираглутид (длительное время используемый для лечения диабета 2 типа и ожирения), метаболизм жировых отложений значительно улучшился.

Это открытие дает более глубокое понимание механизмов работы препаратов GLP-1 и их роли в сжигании жира, а не только в подавлении аппетита.

Источник:Gizmodo
Автор:Булат Кармак
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