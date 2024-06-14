Новое измерение пульсации сосудов мозга поможет в борьбе с болезнью Альцгеймера

Каждое сердцебиение вызывает расширение и расслабление сосудов мозга, помогая равномерно распределять кровь и обеспечивая кислородом и питательными веществами все его участки. В здоровых сосудах пульсация уменьшается до минимума, чтобы не повредить мельчайшие сосуды. Новая метрика позволяет оценить риски, связанные с пульсацией в этих мелких сосудах.

Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, описывает новую методику, основанную на технологии 4D Flow MRI. Этот метод позволяет измерять пульсацию во всех сосудах мозга одновременно, что делает его гораздо более точным по сравнению с традиционными методами, которые фокусируются на отдельных точках.

Повышенная пульсация сосудов связана с рядом заболеваний мозга, включая деменцию. Точная оценка пульсации может помочь лучше понять механизмы этих болезней и разработать новые методы их лечения.

Исследователи из Университета Окленда планируют внедрить свою методику в рутинные диагностические процедуры, что позволит предоставлять более точные и персонализированные планы лечения для людей с когнитивными нарушениями. Ожидается, что это новшество станет стандартом в нейрологических оценках и окажет положительное влияние на миллионы людей.