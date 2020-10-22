Новое изобретение Microsoft позволит ощущать предметы в виртуальной реальности

Современные устройства виртуальной реальности крайне продвинуты: перед глазами пользователя практически отсутствует сетка из пикселей (большинство ее даже не увидит), при этом шлемы даже способны считывать движения отдельных пальцев игрока. А новый девайс от специалистов Microsoft под названием Haptic PIVOT поможет ощутить то, к чему находящийся в VR человек прикасается, пишет Engadget. Специальное устройство синхронизируется с игрой и в момент, когда игроку в руки попадает какой-то предмет, оно моментально касается его руки, создавая тем самым полный эффект погружения в виртуальную реальность.

Стоит отметить, что Haptic PIVOT пока что не является коммерческим продуктом и на нем Microsoft лишь отрабатывает возможные сценарии добавления тактильной отдачи внутри виртуальных миров. Но учитывая, насколько удачным получился даже тестовый продукт, можно ожидать, что в ближайшее время нас может ждать анонс полноценного массового гаджета.