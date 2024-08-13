Новое лекарство защитит мозг от воздействия загрязнения воздуха

Профессор Калеб Финч, ведущий автор исследования, изучает влияние загрязнения воздуха на мозг уже несколько лет. Он отмечает, что низкое качество воздуха значительно увеличивает риск развития болезни Альцгеймера и ускоряет когнитивное снижение. Загрязнение воздуха связано с системным воспалением и способствует образованию амилоидных бляшек — сгустков пептида Aβ42, которые формируются между нервными клетками мозга при болезни Альцгеймера.

В последнем исследовании, опубликованном в журнале Alzheimer’s & Dementia, команда ученых протестировала препарат GSM-15 606, разработанный исследователями из Гарварда и Калифорнийского университета. Мышей кормили этим препаратом в течение восьми недель, и все это время они подвергались воздействию загрязненного воздуха. Результаты показали, что у мышей, получавших GSM-15 606, уровень Aβ42 в мозге был значительно ниже, чем у тех, кто не получал препарат.

Эти данные позволяют предположить, что в будущем GSM-15 606 может стать эффективным средством для предотвращения болезни Альцгеймера у людей, живущих в условиях загрязненного воздуха.