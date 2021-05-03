Наука и технологии
Сегодня в 07:31
Новое обновление добавило в «умные» часы Huawei «лунную функцию»
Которая стала частью приложения погоды
Спустя несколько недель после китайского релиза, компания Huawei выпустила обновление и для европейских пользователей Watch Fit. Оно, помимо всего прочего, добавило в устройство «лунную функцию».
Речь идёт о новой возможности отслеживания фаз луны в карточке приложения погоды, сообщает Huawei Central. Нововведение доступно в апдейте под номером 1.0.4.26. Вместе с тем, владельцы Huawei Watch Fit также могут заметить более оптимизированное отслеживание уровня кислорода в крови (Sp02). Благодаря этому результаты измерений должны стать точнее.
Напомним, что в России «умные» часы Huawei также продаются. Купить их можно за 6990 рублей, при этом в подарок за них на официальном сайте компании предлагают смарт-весы Huawei Scale. Отдельно они стоят 2990 рублей.