Новое обновление MIUI "убило" флагманский Xiaomi Mi 10

Речь идет о последней бета-версии прошивки MIUI 11 для Xiaomi Mi 10 под номером 20.3.4, после установки которой смартфон просто-напросто перестал включаться. Компания уже признала наличие проблемы, в связи с чем отозвала распространение обновления. Также Xiaomi выступила с официальным обращением к фанатам:

”Получив отзывы пользователей о том, что Xiaomi Mi 10 после обновления не может нормально загружаться, мы сразу же прекратили выпуск данной прошивки. В настоящее время мы расследуем причины. Если в будущем появятся новые сведения, мы обязательно сообщим об этом. Спасибо за поддержку”, — заявили представители Xiaomi.