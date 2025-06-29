Наука и технологии
Опубликовано 29 июня 2025, 22:52
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Новое ПО для анализа геномных данных ускорит исследования рака в 100 раз

Программа позволяет быстро визуализировать большие геномные изменения
Ученые представили новый программный продукт Genome-Wide (GW), который способен обрабатывать геномные данные в 100 раз быстрее существующих инструментов. Этот софт назвали «Google Earth» в области геномики из-за его возможностей по визуализации и анализу огромных массивов информации.
Новое ПО для анализа геномных данных ускорит исследования рака в 100 раз

© Ferra.ru

По словам разработчиков, GW значительно улучшает скорость и качество исследования структурных изменений в геноме, что особенно важно для изучения рака. Программа позволяет в реальном времени просматривать масштабные генетические изменения, которые сложно или невозможно отследить с помощью текущих браузеров генома.

Существующие инструменты не справляются с визуализацией больших областей ДНК, что затрудняет понимание сложных перестроек в геноме. Новый софт позволяет быстро и эффективно исследовать эти процессы, что ускоряет научные открытия и помогает быстрее выявлять значимые генетические изменения при раке.

Команда, создавшая GW, теперь работает над разработкой диагностических инструментов для точной идентификации пациентов с аномальными структурами генома. Они также изучают биологические механизмы таких изменений, чтобы в будущем создавать новые методы лечения.

Основная цель — помочь ученым глубже понять генетическую природу рака и найти более эффективные способы диагностики и терапии. Программное обеспечение GW открывает новые возможности для исследователей, ускоряя их работу и повышая точность анализа.

Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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