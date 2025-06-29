Новое ПО для анализа геномных данных ускорит исследования рака в 100 раз

По словам разработчиков, GW значительно улучшает скорость и качество исследования структурных изменений в геноме, что особенно важно для изучения рака. Программа позволяет в реальном времени просматривать масштабные генетические изменения, которые сложно или невозможно отследить с помощью текущих браузеров генома.

Существующие инструменты не справляются с визуализацией больших областей ДНК, что затрудняет понимание сложных перестроек в геноме. Новый софт позволяет быстро и эффективно исследовать эти процессы, что ускоряет научные открытия и помогает быстрее выявлять значимые генетические изменения при раке.

Команда, создавшая GW, теперь работает над разработкой диагностических инструментов для точной идентификации пациентов с аномальными структурами генома. Они также изучают биологические механизмы таких изменений, чтобы в будущем создавать новые методы лечения.

Основная цель — помочь ученым глубже понять генетическую природу рака и найти более эффективные способы диагностики и терапии. Программное обеспечение GW открывает новые возможности для исследователей, ускоряя их работу и повышая точность анализа.