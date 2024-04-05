Новое ПО NASA поможет авиакомпаниям предсказывать шум и аэродинамику

Опубликовано 05 апреля 2024, 23:28
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Новое ПО NASA поможет авиакомпаниям предсказывать шум и аэродинамикуВ производительности самолетов
Несколько авиакомпаний воздушного такси используют разработанное NASA программное обеспечение (ПО) для предсказания шума и аэродинамической производительности самолетов. Это позволяет производителям, работающим в областях связанных с миссией Advanced Air Mobility NASA, увидеть на ранних этапах проектирования, как элементы дизайна, такие как винты или крылья будут работать. Это экономит время и деньги отрасли при возможных модификациях дизайна.
Этот код NASA, называемый OVERFLOW, выполняет расчеты для предсказания потоков жидкости, таких как воздух, а также давления, сил, моментов и потребностей в мощности, исходящих от самолета. Улучшенные прогнозы могут помочь инженерам разработать более тихие модели, так как эти потоки жидкости влияют на шум самолета.
Производители могут интегрировать код со своими собственными программами моделирования самолетов, чтобы запускать различные сценарии, количественно оценивая производительность и эффективность, и визуально интерпретируя, как воздушные потоки ведут себя на и вокруг транспортного средства. Эти интерпретации могут быть представлены в различных цветах, представляющих эти поведения.