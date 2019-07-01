Новое поколение мобильных сетей не успевает выйти в срок

Также по заявлению агентства, замедление развития смартфонов в сочетании с развертыванием 5G, происходящим “довольно сдержанными темпами” до момента, пока операторы не поймут, как на этом заработать, ведут к тому, что запрет деятельности Huawei на некоторых рынках не приведет к глобальной катастрофе. Все эти факторы приведут к тому, что несмотря на всеобщее ожидание, 2019 год вряд ли станет годом, когда 5G начнет свое шествие по миру. Не добавляют оптимизма к нашим ожиданиям слова тех, кто попробовал воспользоваться новой технологией в более-менее полевых условиях — у того же журналиста издания ZDNet за все время тестирования 5G-сетей ни разу не получилось преодолеть барьер в 325 Мбит/сек при скачивании. И это, как вы можете заметить, далеко не то же самое, что заявленные минимальные 1 Гбит/сек при использовании 5G.