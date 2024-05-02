Новое приложение поможет контролировать болезнь Паркинсона

Приложение под названием Active PD работает совместно с часами Apple Watch и собирает данные о состоянии здоровья пациента. Пациенты два раза в неделю выполняют с помощью приложения специальные тесты, которые оценивают их двигательные навыки и общее самочувствие.

Собранные данные передаются на специальную платформу, к которой имеют доступ врачи. Это позволяет врачам следить за состоянием пациентов удаленно и своевременно принимать необходимые меры при ухудшении здоровья. Приложение также позволяет пациентам сообщать о падениях и других происшествиях.

Врачи надеются, что новое приложение поможет улучшить качество жизни пациентов с болезнью Паркинсона и облегчить уход за ними. В настоящее время приложение находится на стадии тестирования, однако ученые уже видят положительные результаты.

В будущем разработчики планируют расширить возможности приложения, чтобы его можно было использовать для контроля и других заболеваний.