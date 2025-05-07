Наука и технологии
Опубликовано 07 мая 2025, 22:16
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Новое приложение поможет восстановить мышцы лица с помощью музыки

Пациентам после инсульта
Новое мобильное приложение JYMMiN Face Active предлагает необычный подход к восстановлению лицевых мышц после инсульта. Оно объединяет музыку и упражнения, помогая пациентам быстрее вернуть мимику и речь.
Новое приложение поможет восстановить мышцы лица с помощью музыки

© Ferra.ru

Каждый год инсульт переносит около 15 миллионов человек, и многие из них сталкиваются с параличом лица. Это не только затрудняет общение, но и снижает общее качество жизни. Разработка немецкой компании Jymmin GmbH превращает реабилитацию в интерактивный музыкальный процесс.

Суть технологии проста: камера смартфона или планшета отслеживает движения лица, а пользователь, двигая разными мышцами, управляет звучанием инструментов в приложении. Такой подход вызывает положительные эмоции, что, как доказали ученые, активизирует нервные связи и ускоряет восстановление. Исследования проводились в Институте Макса Планка в Германии.

Приложение активно используется в немецких клиниках, включая центр реабилитации Бенневиц и одну из медицинских организаций в Шлезвиг-Гольштейне. Оно помогает как пациентам, так и специалистам: терапевты могут отслеживать прогресс, а тренировки становятся регулярными и эффективными.

Новое приложение поможет восстановить мышцы лица с помощью музыки

© JYMMiN

Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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