Новое приложение поможет восстановить мышцы лица с помощью музыки

Каждый год инсульт переносит около 15 миллионов человек, и многие из них сталкиваются с параличом лица. Это не только затрудняет общение, но и снижает общее качество жизни. Разработка немецкой компании Jymmin GmbH превращает реабилитацию в интерактивный музыкальный процесс.

Суть технологии проста: камера смартфона или планшета отслеживает движения лица, а пользователь, двигая разными мышцами, управляет звучанием инструментов в приложении. Такой подход вызывает положительные эмоции, что, как доказали ученые, активизирует нервные связи и ускоряет восстановление. Исследования проводились в Институте Макса Планка в Германии.

Приложение активно используется в немецких клиниках, включая центр реабилитации Бенневиц и одну из медицинских организаций в Шлезвиг-Гольштейне. Оно помогает как пациентам, так и специалистам: терапевты могут отслеживать прогресс, а тренировки становятся регулярными и эффективными.