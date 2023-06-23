Новое приложение превратит ваш смартфон в градусник

В отличие от существующих устройств, требующих дополнительных датчиков, FeverPhone использует уже встроенные в смартфон компоненты, называемые термисторами, для отслеживания тепловой энергии между устройством и пользователем.

Исследователи провели тестирование приложения на 37 участниках, включая тех, у кого была лёгкая лихорадка. Затем они сравнили результаты с традиционными термометрами.

FeverPhone смог предсказать температуру тела со средней ошибкой около 0,23°C, что соответствует точности домашних термометров, включая неконтактные варианты.

В настоящее время исследователи работают над улучшением точности приложения и расширением его совместимости с различными моделями смартфонов.