Новое российское удобрение поможет справиться с засухой

Химики из Пермского национального исследовательского политехнического университета разработали и запатентовали «активатор роста» для борьбы с засухой.

Сырьем для удобрения стали образующиеся на химзаводах и фермах сточные воды, которые содержат аммонийный азот и фосфат-ион. Подсушив их осадок, ученые получили в виде порошка минерал струвит и сформировали из него гранулы размером от одного до пяти миллиметров.

Управляемое высвобождение элементов обеспечивают модифицирующие добавки – пористый кремнезем и кремнезоль, выделенные из производственных отходов. В период засухи активатор роста удерживает влагу, а в период проливных дождей добавка не вымывается из почвы. Эксперимент показал, что рост овощей и приправ с применением удобрения повышается от 20 до 51%.

По мнению одно из исследователей, старшего преподавателя кафедры химических технологий ПНИПУ Евгении Кузиной, это делает удобрение актуальным для Крыма, южных регионов России и стран Африки.

Полезным удобрение будет и северным регионам России — удобрение способствует синтезу хлорофилла и развитию корневой системы. Благодаря повышению содержания сахаров в плодах улучшаются их вкусовые характеристики, а повышение содержания магния в овощах может благоприятно сказаться на стрессоустойчивости населения при полярной ночи и нехватке витаминов.