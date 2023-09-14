Наука и технологии
11:11, 14 сентября 2023
1 мин.

«Новое управление взмахами» в Apple Watch 9 оказалось давнишней функцией «для инвалидов»

It’s revolution, Johnny!

Apple недавно представила новую функцию двойного тапа (Double Tap) в своих Apple Watch Series 9, которая поразила публику.

Однако оказалось, что эта функция управления жестами уже существует в старых моделях Apple Watch, начиная с Series 4. Изначально она была представлена как функция «доступности» под названием AssistiveTouch.

AssistiveTouch позволяет пользователям управлять своими часами различными жестами руки, включая щелчки и сжатия кулака.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© ZDNET

В отличие от новой функции двойного тапа, AssistiveTouch был создан для людей, которым трудно касаться экрана. Новая функция двойного тапа, в свою очередь, предназначена для более интуитивного управления часами и не является функцией доступности.

Это открытие вызвало разнообразные реакции среди пользователей. Некоторые считают, что Apple просто «переименовала» старую функцию, чтобы сделать её более привлекательной, в то время как другие видят в этом шаге расширение функциональности устройства для более широкой аудитории.

Источник:ZDNET
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