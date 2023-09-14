«Новое управление взмахами» в Apple Watch 9 оказалось давнишней функцией «для инвалидов»

В отличие от новой функции двойного тапа, AssistiveTouch был создан для людей, которым трудно касаться экрана. Новая функция двойного тапа, в свою очередь, предназначена для более интуитивного управления часами и не является функцией доступности.

Это открытие вызвало разнообразные реакции среди пользователей. Некоторые считают, что Apple просто «переименовала» старую функцию, чтобы сделать её более привлекательной, в то время как другие видят в этом шаге расширение функциональности устройства для более широкой аудитории.