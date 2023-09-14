«Новое управление взмахами» в Apple Watch 9 оказалось давнишней функцией «для инвалидов»It’s revolution, Johnny!
Apple недавно представила новую функцию двойного тапа (Double Tap) в своих Apple Watch Series 9, которая поразила публику.
Однако оказалось, что эта функция управления жестами уже существует в старых моделях Apple Watch, начиная с Series 4. Изначально она была представлена как функция «доступности» под названием AssistiveTouch.
AssistiveTouch позволяет пользователям управлять своими часами различными жестами руки, включая щелчки и сжатия кулака.
В отличие от новой функции двойного тапа, AssistiveTouch был создан для людей, которым трудно касаться экрана. Новая функция двойного тапа, в свою очередь, предназначена для более интуитивного управления часами и не является функцией доступности.
Это открытие вызвало разнообразные реакции среди пользователей. Некоторые считают, что Apple просто «переименовала» старую функцию, чтобы сделать её более привлекательной, в то время как другие видят в этом шаге расширение функциональности устройства для более широкой аудитории.