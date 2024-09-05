Новое устройство позволит распознавать речь без звука

Опубликовано 05 сентября 2024, 21:351 мин.
Новое устройство позволит распознавать речь без звукаИнновационная технология общения и помощи при нарушениях речи
Учёные из Университета Кембриджа разработали «умный» чокер, который способен распознавать речь без звука, используя текстильные датчики давления. Это нововведение может модернизировать область интерфейсов молчаливой речи (SSI), особенно в шумных условиях или для людей с нарушениями речи.
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Чокер, носимый на шее, фиксирует микродвижения в области горла, которые преобразуются в электрические сигналы с помощью встроенного датчика и обрабатываются нейросетевыми моделями. Система может распознавать даже молчаливо произнесённые слова с точностью 95,25%.
Эта технология была представлена на конференции IEEE Biosensors 2024 и привлекла внимание более 180 участников. Устройство демонстрирует высокие результаты в реальных условиях, адаптируясь к различным пользователям и шумам, сохраняя биосовместимость и устойчивость при длительном использовании.