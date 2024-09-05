Новое устройство позволит распознавать речь без звука

Чокер, носимый на шее, фиксирует микродвижения в области горла, которые преобразуются в электрические сигналы с помощью встроенного датчика и обрабатываются нейросетевыми моделями. Система может распознавать даже молчаливо произнесённые слова с точностью 95,25%.

Эта технология была представлена на конференции IEEE Biosensors 2024 и привлекла внимание более 180 участников. Устройство демонстрирует высокие результаты в реальных условиях, адаптируясь к различным пользователям и шумам, сохраняя биосовместимость и устойчивость при длительном использовании.