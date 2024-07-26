Новое устройство снизит потребление энергии ИИ

В условиях роста спроса на ИИ, команда разработала вычислительная память с произвольным доступом (CRAM), где данные не покидают память, что позволяет значительно снизить потребление энергии. Традиционные ИИ-процессы требуют передачи данных между логикой и памятью, что связано с большими затратами энергии.

Новая технология, основанная на магнитных туннельных соединениях (MTJ), позволяет обрабатывать данные прямо в ячейках памяти, что устраняет необходимость в медленных и энергозатратных передачах данных. По оценкам, использование CRAM для обучения ИИ может сократить потребление энергии в 2,500 раз по сравнению с традиционными методами.

Этот прорыв является результатом более двух десятилетий работы и направлен на сотрудничество с лидерами полупроводниковой промышленности для масштабного внедрения и улучшения функциональности ИИ.