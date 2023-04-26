Новомодный метод похудения оказался причиной выпадения волос

Речь идёт об инъекциях препаратов для борьбы с сахарным диабетом второго типа, которые содержат семаглутид. Средство может вызвать ускоренное выпадение волос.

Официально этот побочный эффект не упоминается в инструкциях к препаратам. Однако Массик ссылается на свежие клинические исследования, согласно которым 3% здоровых людей, использующих эти средства для снижения веса, жалуются на потерю волос.

У 6% добровольцев отмечается алопеция — кожное заболевание, приводящее к появлению очаговых залысин или полному облысению.

Врач отметила, что людей поражает отсутствие симптомов проблемы на коже головы. Не возникает боли или зуда, но при проведении рукой по голове, на ней остаётся пригоршня волос.