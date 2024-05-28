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Наука и технологии
Опубликовано 28 мая 2024, 07:59
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Новому биопроцессору достаточно в 1 млн раз меньше энергии, чем привычным CPU

И его можно использовать по подписке
Швейцарский стартап FinalSpark представил онлайн-платформу Neuroplatform, предоставляющую удаленный доступ к 16 органоидам человеческого мозга.
Новому биопроцессору достаточно в 1 млн раз меньше энергии, чем привычным CPU
© Ferra

Это первая в мире платформа, позволяющая работать с биологическими нейронами in vitro. Биопроцессоры, используемые в Neuroplatform, потребляют в 1 млн раз меньше энергии, чем традиционные цифровые процессоры.

FinalSpark утверждает, что Neuroplatform способна обучаться и обрабатывать информацию, значительно снижая экологическое воздействие вычислительных процессов.

Например, обучение одной языковой модели типа GPT-3 потребовало около 10 ГВтч, что в 6000 раз больше средней годовой энергии, потребляемой европейцем. Биопроцессоры могут существенно сократить такие энергозатраты.

Новому биопроцессору достаточно в 1 млн раз меньше энергии, чем привычным CPU
© Tom's Hardware

Neuroplatform использует архитектуру, сочетающую аппаратное и программное обеспечение с биологией.

Основная инновация заключается в использовании четырёх мультиэлектродных массивов (MEA), содержащих органоиды мозга. Каждый MEA содержит четыре органоида, взаимодействующих через восемь электродов для стимуляции и записи данных.

Система поддерживается микрофлюидной системой жизнеобеспечения и камерами наблюдения. Платформа уже доступна для девяти исследовательских учреждений и вызывает интерес у трех десятков университетов. Подписка на доступ к Neuroplatform стоит $500 в месяц за пользователя.

Источник:Tom's Hardware
Автор:Булат Кармак
Теги:
#процессор
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#наука