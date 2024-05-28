Новому биопроцессору достаточно в 1 млн раз меньше энергии, чем привычным CPU

Это первая в мире платформа, позволяющая работать с биологическими нейронами in vitro. Биопроцессоры, используемые в Neuroplatform, потребляют в 1 млн раз меньше энергии, чем традиционные цифровые процессоры.

FinalSpark утверждает, что Neuroplatform способна обучаться и обрабатывать информацию, значительно снижая экологическое воздействие вычислительных процессов.

Например, обучение одной языковой модели типа GPT-3 потребовало около 10 ГВтч, что в 6000 раз больше средней годовой энергии, потребляемой европейцем. Биопроцессоры могут существенно сократить такие энергозатраты.