Новому биопроцессору достаточно в 1 млн раз меньше энергии, чем привычным CPU

Новому биопроцессору достаточно в 1 млн раз меньше энергии, чем привычным CPUИ его можно использовать по подписке
Это первая в мире платформа, позволяющая работать с биологическими нейронами in vitro. Биопроцессоры, используемые в Neuroplatform, потребляют в 1 млн раз меньше энергии, чем традиционные цифровые процессоры.
FinalSpark утверждает, что Neuroplatform способна обучаться и обрабатывать информацию, значительно снижая экологическое воздействие вычислительных процессов.
Например, обучение одной языковой модели типа GPT-3 потребовало около 10 ГВтч, что в 6000 раз больше средней годовой энергии, потребляемой европейцем. Биопроцессоры могут существенно сократить такие энергозатраты.
Neuroplatform использует архитектуру, сочетающую аппаратное и программное обеспечение с биологией.
Основная инновация заключается в использовании четырёх мультиэлектродных массивов (MEA), содержащих органоиды мозга. Каждый MEA содержит четыре органоида, взаимодействующих через восемь электродов для стимуляции и записи данных.
Система поддерживается микрофлюидной системой жизнеобеспечения и камерами наблюдения. Платформа уже доступна для девяти исследовательских учреждений и вызывает интерес у трех десятков университетов. Подписка на доступ к Neuroplatform стоит $500 в месяц за пользователя.